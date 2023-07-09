Киев, 10 июля, 2023, 00:16 — ИА Регнум. Бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин опасается начала революции из-за несбывшихся надежд украинского президента Владимира Зеленского. На Украине произошёл серьёзный раскол внутри страны, заявил эксперт на своём YouTube-канале.

Сергей Корсун ИА REGNUM Помощь Украине. Техника для ВСУ. НАТО

«Зеленский, не раскатывай губу, никакого НАТО тебе не будет. <…> Запад обдурил. Украинцев уничтожают каждый день. Рейтинг Зеленского очень сильно падает, потому что все понимают, что он несёт горе и не может ничего сделать», — добавил Соскин.

Зеленский, по мнению эксперта, превратил Украину в руины. Не стоит пытаться устраивать «пляски на костях» и добиваться получения членства в НАТО, вместо этого президенту Украины следовало бы начать переговорный процесс о прекращении огня.

Как сообщало ИА Регнум, если Украина не получит приглашение стать членом НАТО в Вильнюсе, то придётся пересматривать стратегию, заявила вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина. В данном случае акцент сместится со вступления в НАТО на гарантии безопасности Киеву со стороны Запада, добавила спикер.

США, Великобритания, Франция и Германия больше месяца согласовывают гарантии безопасности для Киева перед саммитом НАТО в Вильнюсе. Также привлекаются и другие союзники по НАТО, ЕС и G7, пишет Politico.