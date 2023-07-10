Берген, Норвегия, 10 июля, 2023, 09:26 — ИА Регнум. В Норвегии убили беженку с Украины. Об этом со ссылкой на местную полицию сообщило издание Nettavisen

politiet. no

Уточняется, что инцидент произошёл днём 4 июля в гостинице Magic Hotel Solheimsviken в центре Бергена, в которой живут украинские беженцы.

Пострадавшую 30-летнюю женщину в тяжёлом состоянии в гостиничном номере обнаружили сотрудники отеля. Её доставили в больницу, однако спустя полтора часа она скончалась.

По подозрению в убийстве полиция задержала сожителя убитой и отца её ребёнка, 30-летнего гражданина Азербайджана. Стражи порядка допросили его, однако вины он не признал. Мужчину доставили в следственный изолятор.

Сотрудники правоохранительных органов не разглашают информацию об орудии убийства и о том, как была убита женщина. У неё остался ребёнок, который находился с ней в гостинице.

Как сообщало ИА Регнум, в начале июня в Берлине осудили грузина, убившего жену-украинку за отказ разделить государственное пособие. Его приговорили к пяти годам заключения. По версии следствия, мужчина в момент убийства находился в состоянии аффекта, на которое предварительно повлияли условия жизни и склонность супруги к трате денег.

Преступление гражданин Грузии Эдишер Д. совершил осенью 2022 года. Он убил свою жену, гражданку Украины Елену в жилом контейнере для беженцев в Альт-Хоэншёнхаузене на глазах у их дочери и падчерицы. Обвинение в суде требовало для него наказания в виде десяти лет лишения свободы.

В середине мая на севере Ирландии в городе Банкрана в графстве Донегол подожгли центр для беженцев с Украины. В момент поджога в здании людей не было. Полиция ищет виновных.