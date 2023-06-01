Берлин, 1 июня, 2023, 17:42 — ИА Регнум. В Берлине осудили грузина, убившего жену-украинку за отказ разделить государственное пособие. Как сообщает 1 июня издание Bild, мужчину приговорили к пяти годам заключения.

Иван Шилов ИА REGNUM Убийство

По версии следствия, мужчина в момент убийства находился в состоянии аффекта, на которое предварительно повлияли условия жизни и склонность супруги к трате денег.

Как сообщило издание, 22 октября 2022 года гражданин Грузии Эдишер Д. убил свою жену, гражданку Украины Елену в жилом контейнере для беженцев в Альт-Хоэншёнхаузене на глазах у их дочери и падчерицы. Обвинение в суде требовало для него наказания в виде 10 лет лишения свободы, но в итоге его приговорили к пяти.

«Действие происходило в крайне тесных контейнерах. У Елены были деньги, а он был вынужден всякий раз просить ее, когда у него была в них потребность. Он оказался в состоянии аффекта и не видел выхода из ситуации», — говорится в публикации.

Однако издание отметило, что до переезда в Германию семья жила в Харькове, и Эдишер был единственным кормильцем. В Берлине на имя Елены открыли счёт для госпособий украинским беженцам. Мужчине, ввиду его гражданства, счет открыть не смогли, поэтому его выплаты также поступали на имя супруги.

«В то время как его жена покупала дорогую одежду, она даже не давала ему денег на стрижку. В день преступления он попросил её отдать хотя бы половину из 1800 евро, которые государство перечислило ей на счёт за него, чтобы с этими деньгами вернуться в Грузию после разрыва отношений», — сообщил Bild.

Когда он получил отказ, произошло убийство. В зале суда Эдишер также утверждал, что жена неоднократно унижала его достоинство словесными оскорблениями.

На решение суда повлияло не только состояние аффекта мужчины, но и его раскаяние. Психиатр установил, что на повторное тяжкое преступление он не способен.

Ранее ИА Регнум сообщало, что жившего на две семьи жителя Дагестана заподозрили в убийстве жены. Инцидент произошёл 24 марта в ходе ссоры. По версии следствия, мужчина на почве ревности выстрелил в 37-летнюю жену из своего огнестрельного оружия. В МВД уточнили, что мужчина в течение двух лет жил на две семьи, из-за чего и происходили конфликты с законной супругой.