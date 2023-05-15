На севере Ирландии подожгли центр для украинских беженцев
Donegal Daily: в Ирландии взломали и подожгли центр для украинских беженцев
Дублин, 15 мая, 2023, 07:36 — ИА Регнум. На севере Ирландии в городе Банкрана в графстве Донегол подожгли центр для беженцев с Украины. О происшествии написал новостной сайт Donegal Daily.
По информации издания, пожар случился ещё в ночь на 13 мая.
«Ночью мой некоммерческий центр для украинских беженцев взломали и серьёзно повредили пожаром», — написал в Twitter бизнесмен Питер Кейси.
Отмечается, что в момент поджога в здании людей не было. Полиция ищет виновных.
За год с небольшим в Ирландию прибыло более 70 тыс. беженцев с Украины.
Как сообщало ИА REGNUM, в Евросоюзе предложили вариант избавления от украинских беженцев. Брюссель обнародовал идею дополнительных выплат как мотивацию для их возвращения домой.
В Венгрии власти потребовали от украинских беженцев покинуть деревню Керепеш после того, как они начали домогаться местных жительниц.