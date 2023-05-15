Дублин, 15 мая, 2023, 07:36 — ИА Регнум. На севере Ирландии в городе Банкрана в графстве Донегол подожгли центр для беженцев с Украины. О происшествии написал новостной сайт Donegal Daily.

Mil.ru Автобусы с беженцами

По информации издания, пожар случился ещё в ночь на 13 мая.

«Ночью мой некоммерческий центр для украинских беженцев взломали и серьёзно повредили пожаром», — написал в Twitter бизнесмен Питер Кейси.

Отмечается, что в момент поджога в здании людей не было. Полиция ищет виновных.

За год с небольшим в Ирландию прибыло более 70 тыс. беженцев с Украины.

Как сообщало ИА REGNUM, в Евросоюзе предложили вариант избавления от украинских беженцев. Брюссель обнародовал идею дополнительных выплат как мотивацию для их возвращения домой.

В Венгрии власти потребовали от украинских беженцев покинуть деревню Керепеш после того, как они начали домогаться местных жительниц.