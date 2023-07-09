Грозный, 10 июля, 2023, 00:33 — ИА Регнум. Силы спецназа «Ахмат» переброшены командованием спецоперации на сложное бахмутское направление. Об этом сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров.

Иван Шилов ИА REGNUM Подразделения «Ахмата»

«Такая рокировка говорит о доверии Генштаба и высокой боеспособности подразделения», — написал Кадыров в Telegram-канале.

Чеченский лидер также сообщил, что в Клещеевке, о который в последнее время много говорят, всё спокойно.

Село Клещеевка, расположенное к югу от Артёмовска, полностью контролируют российские войска. Обстановка в этом населённом пункте всегда напряжённая.

По словам Кадырова, «УкроНАТО больше в интернете воюют за Клещеевку, чем на земле».

Как сообщало ИА Регнум, российские бойцы поразили скопления живой силы и техники ВСУ к западу от Клещеевки в ДНР 6 июля.

Чеченские военные уничтожили украинские подразделения в селе Наумовка — противник оставил свои позиции и вооружение.