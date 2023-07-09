Кадыров сообщил о перебросе спецназа «Ахмат» на артёмовское направление
Кадыров сообщил, что спецназ «Ахмат» передислоцирован на артёмовское направление
Грозный, 10 июля, 2023, 00:33 — ИА Регнум. Силы спецназа «Ахмат» переброшены командованием спецоперации на сложное бахмутское направление. Об этом сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров.
«Такая рокировка говорит о доверии Генштаба и высокой боеспособности подразделения», — написал Кадыров в Telegram-канале.
Чеченский лидер также сообщил, что в Клещеевке, о который в последнее время много говорят, всё спокойно.
Село Клещеевка, расположенное к югу от Артёмовска, полностью контролируют российские войска. Обстановка в этом населённом пункте всегда напряжённая.
По словам Кадырова, «УкроНАТО больше в интернете воюют за Клещеевку, чем на земле».
Как сообщало ИА Регнум, российские бойцы поразили скопления живой силы и техники ВСУ к западу от Клещеевки в ДНР 6 июля.
Чеченские военные уничтожили украинские подразделения в селе Наумовка — противник оставил свои позиции и вооружение.