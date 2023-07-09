Киев, 10 июля, 2023, 01:22 — ИА Регнум. На Украине в двух областях в ночь на 10 июля объявили воздушную тревогу. В Николаеве прогремел взрыв, сообщило издание «Общественное».

Иван Шилов ИА REGNUM Взрыв

Подробности инцидента не сообщаются.

По данным ресурса по оповещению граждан Украины, сирены воздушной тревоги сработали в Николаевской и Харьковской областях. Об опасности с воздуха также предупредили население подконтрольных Украине территорий Донецкой Народной Республики и Херсонской области.

Как сообщало ИА Регнум, две ракеты ВСУ были сбиты российскими силами противовоздушной обороны над Брянской областью. В результате падения одной из них была полностью разрушена пилорама в поселке Бытошь.

Россия может ударить по ядерным объектам на Украине и в Европе в ответ на атаку Смоленской атомной электростанции (АЭС), заявил 9 июля заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.

Украинские войска 8 июля предприняли попытки наступательных действий на трёх направлениях, все атаки отбиты.