Москва, 9 июля, 2023, 14:38 — ИА Регнум. Украинские войска за минувшие сутки предприняли попытки наступательных действий на трёх направлениях, все атаки отбиты. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков 9 июля на брифинге.

Иван Шилов ИА Регнум

ВСУ, уточнил он, за сутки пытались атаковать на донецком, южнодонецком и краснолиманском направлениях.

На донецком направлении российские бойцы успешно отбили атаки ВСУ у Белогоровки, Опытного, Первомайского и Северного (ДНР). Скопления живой силы и техники противника поражены у Константиновки, Красного, Авдеевки и Красногоровки (ДНР).

Киевский режим за сутки потерял здесь до 180 военнослужащих и иностранных наёмников. В числе уничтоженной техники — машина реактивной системы залпового огня RM-70 Vampire производства Чехии и американская САУ М109 Paladin. У Карловки и Краматорска (ДНР) уничтожены склады боеприпасов.

На южнодонецком и запорожском направлениях атаки противника отражены у Работино, Новоданиловки и Малой Токмачки (Запорожская область). В шести районах поражены скопления живой силы и техники ВСУ. У Ровнополя в ДНР пресечена деятельность ДРГ противника.

На этих двух направлениях ВСУ потеряли свыше 210 военнослужащих и наёмников. В числе уничтоженной техники — четыре танка, три БМП, американская САУ Paladin.

На краснолиманском направлении атаки отбиты у Торского (ДНР), Нововодяного и Невского (ЛНР). Действия двух украинских диверсионно-разведывательных групп пресечены в районе Серебрянского лесничества.

Потери противника на этом направлении за сутки составили до 80 человек.

Как сообщало ИА Регнум, накануне представитель Минобороны проинформировал, что потери противника на донецком направлении за сутки составили до 500 человек.