Брянск, 9 июля, 2023, 16:41 — ИА Регнум. Две ракеты ВСУ были сбиты российскими силами противовоздушной обороны над Брянской областью. Об этом 9 июля сообщил губернатор региона Александр Богомаз в своём Telegram-канале.

РИА Новости/ Евгений Биятов

«Сегодня силами ПВО Вооруженных сил РФ были сбиты две ракеты ВСУ», — написал он, добавив, что в результате падения одной из ракет была полностью разрушена пилорама в поселке Бытошь.

Никто не пострадал, уточнил он, отметив, что на месте работают сотрудники оперативных служб.

Как передавало ИА Регнум, 3 июля глава региона сообщил, что в посёлке Белая Берёзка Брянской области загорелось два дома после обстрела со стороны ВСУ. Он отметил, что, по предварительной информации, в результате обстрела произошло возгорание двух жилых домовладений, на месте работают экстренные и оперативные службы.

В представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, сообщили, что ночью 9 июля украинские войска обстреляли Куйбышевский и Киевский районы Донецка. После полуночи зафиксированы два обстрела со стороны украинских боевиков.

Согласно данным на 8 июля, ВСУ выпустили по Донецку, Горловке и Пантелеймоновке 48 снарядов.