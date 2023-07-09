Ташкент, 9 июля, 2023, 20:00 — ИА Регнум. В Узбекистане закрылись участки для голосования на досрочных выборах президента республики. Об этом 9 июля сообщили в пресс-службе ЦИК страны.

Илья Питалев/РИА Новости Женщина голосует на выборах президента Узбекистана на избирательном участке № 277 в Ташкенте

Отмечается, что все участки на территории республики закрылись в 20:00 по местному времени (18:00 мск). При этом закрылось и большинство участков при дипломатических и других представительствах Узбекистана за рубежом. Из-за разницы во времени голосование продолжается только в США.

Как передавало ИА Регнум, в Узбекистане 9 июля проходят досрочные выборы президента страны. Участие в них принимают четыре кандидата, в том числе действующий глава государства Шавкат Мирзиёев. Он вместе с членами семьи посетил избирательный участок №59 в городе Ташкенте и проголосовал.

На выборы аккредитовано около 800 международных наблюдателей, представляющих несколько десятков стран и международных организаций. Заместитель председателя ЦИК республики Бахром Кучкаров объявил, что досрочные выборы признаны состоявшимися, явка избирателей превысила 33%.