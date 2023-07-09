Ташкент, 9 июля, 2023, 10:49 — ИА Регнум. Досрочные выборы президента Узбекистана признаны состоявшимися, явка избирателей превысила 33%, сообщил 9 июля заместитель председателя ЦИК республики Бахром Кучкаров.

«На 11:00 (9:00 мск) на избирательные участки пришло 6 463 874 избирателя, или 33,54% от общего списка», — сказал он на брифинге.

В соответствии с законодательством Узбекистана, для признания выборов состоявшимися необходимо, чтобы проголосовали 33% избирателей.

Как сообщало ИА Регнум, в Узбекистане 9 июля проходят досрочные выборы президента страны. Участие в них принимают четыре кандидата, в том числе действующий глава государства Шавкат Мирзиёев.

На выборы аккредитовано около 800 международных наблюдателей, представляющих несколько десятков стран и международных организаций.