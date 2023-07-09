Ташкент, 9 июля, 2023, 13:14 — ИА Регнум. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев проголосовал на досрочных выборах главы государства, сообщила 9 июля пресс-служба на сайте президента.

ТАСС/EPA/ MARK CRISTINO Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев

«Мирзиёев 9 июля вместе с членами семьи посетил избирательный участок №59 в городе Ташкенте и проголосовал на выборах», — сказано в сообщении.

На кадрах, опубликованных на сайте президента, видно, что Мирзиеёв посетил избирательный участок вместе с женой, дочерьми с их мужьями, а также сыном и одним из внуков.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3818509" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев проголосовал на досрочных выборах

Как передавало ИА Регнум, в Узбекистане 9 июля проходят досрочные выборы президента страны. Участие в них принимают четыре кандидата, в том числе действующий глава государства Шавкат Мирзиёев.

На выборы аккредитовано около 800 международных наблюдателей, представляющих несколько десятков стран и международных организаций. Заместитель председателя ЦИК республики Бахром Кучкаров объявил, что досрочные выборы признаны состоявшимися, явка избирателей превысила 33%.