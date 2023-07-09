Действующий президент Узбекистана проголосовал на досрочных выборах
Действующий президент Узбекистана Мирзиёев проголосовал на досрочных выборах главы государства
Ташкент, 9 июля, 2023, 13:14 — ИА Регнум. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев проголосовал на досрочных выборах главы государства, сообщила 9 июля пресс-служба на сайте президента.
«Мирзиёев 9 июля вместе с членами семьи посетил избирательный участок №59 в городе Ташкенте и проголосовал на выборах», — сказано в сообщении.
На кадрах, опубликованных на сайте президента, видно, что Мирзиеёв посетил избирательный участок вместе с женой, дочерьми с их мужьями, а также сыном и одним из внуков.
Как передавало ИА Регнум, в Узбекистане 9 июля проходят досрочные выборы президента страны. Участие в них принимают четыре кандидата, в том числе действующий глава государства Шавкат Мирзиёев.
На выборы аккредитовано около 800 международных наблюдателей, представляющих несколько десятков стран и международных организаций. Заместитель председателя ЦИК республики Бахром Кучкаров объявил, что досрочные выборы признаны состоявшимися, явка избирателей превысила 33%.