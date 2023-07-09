Лондон, 9 июля, 2023, 19:18 — ИА Регнум. Российский теннисист, седьмая ракетка мира Андрей Рублёв одержал победу над представителем Казахстана Александром Бубликом в матче четвёртого круга Уимблдона — 2023. Встреча продолжалась 3 часа 17 минут и завершилась со счётом 7:5, 6:3, 6:7 (6:8), 6:7 (5:7), 6:4.

ADAM VAUGHAN/EPA/TASS Теннисист Андрей Рублёв

Рублёв 21 раз подал навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал три брейк-пойнта из девяти. На счету его соперника 39 эйсов, 14 ошибок на подаче и ни одного реализованного брейка из пяти.

Рублёв впервые в карьере вышел в четвертьфинал Уимблдона. Теперь он сыграет с победителем матча Хуберт Хуркач (Польша) — Новак Джокович (Сербия).

Как сообщало ИА Регнум, Рублёв одержал победу над представителем Бельгии Давидом Гоффеном в третьем круге Уимблдона со счётом 6:3, 6:7 (6:8), 7:6 (7:5), 6:1. До этого он обыграл соотечественника Аслана Карацева со счётом 6:7 (4:7), 6:3, 6:4, 7:5 и австралийца Макса Пёрселла — 6:3, 7:5, 6:4.