Лондон, 3 июля, 2023, 16:41 — ИА Регнум. Российский теннисист, седьмая ракетка мира Андрей Рублёв одержал победу над представителем Австралии Максом Пёрселлом в матче первого круга Уимблдона-2023. Встреча продолжалась 1 час 34 минуты и завершилась со счётом 6:3, 7:5, 6:4.

Алексей Филиппов/РИА Новости Теннисист Андрей Рублёв

Рублёв шесть раз подал навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал пять из пяти брейк-пойнтов. На счету его соперника восемь эйсов, три ошибки на подаче и два брейка из шести.

В матче второго круга Рублёв сыграет с победителем матча Люка Ван Аш (Франция) — Аслан Карацев (Россия).

Как ранее сообщало ИА Регнум, Ассоциация лаун-тенниса Великобритании и Всеанглийский клуб лаун-тенниса и крокета (AELTC) приняли решение допустить спортсменов из России и Белоруссии до участия в турнире в нейтральном статусе. При этом спортсменам также запретили в каком-либо виде выражать поддержку проведению Россией специальной военной операции.

25 апреля генеральный директор AELTC Салли Болтон заявила, что несколько российских и белорусских теннисистов подписали декларации для выступления на Уимблдоне.