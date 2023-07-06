Лондон, 6 июля, 2023, 21:21 — ИА Регнум. Российский теннисист, седьмая ракетка мира Андрей Рублёв одержал победу над соотечественником Асланом Карацевым в матче второго круга Уимблдона-2023. Встреча продолжалась 2 часа 52 минуты и завершилась со счётом 6:7 (4:7), 6:3, 6:4, 7:5.

(сс) Rublev WM17 Теннисист Андрей Рублев.

Рублёв 12 раз подал навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал пять из десяти брейк-пойнтов. У Карацева восемь эйсов, пять ошибок на подаче и два брейка из четырёх.

В матче третьего круга Рублёв сыграет с бельгийским теннисистом Давидом Гоффеном.

Как ранее сообщало ИА Регнум, 3 июля Рублёв в матче первого круга Уимблдона-2023 одержал победу над представителем Австралии Максом Пёрселлом. Встреча продолжалась 1 час 34 минуты и завершилась со счётом 6:3, 7:5, 6:4.

В свою очередь Карацев обыграл представителя Франции Люка Ван Аша. Встреча прерывалась из-за дождя и продолжалась 3 часа и 23 минуты. Карацев победил со счётом 6:7 (4:7), 6:4, 6:2, 6:4.