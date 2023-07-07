Лондон, 7 июля, 2023, 21:56 — ИА Регнум. Российский теннисист, седьмая ракетка мира Андрей Рублёв одержал победу над представителем Бельгии Давидом Гоффеном в матче третьего круга Уимблдона-2023. Встреча продолжалась 3 часа 2 минуты и завершилась со счётом 6:3, 6:7 (6:8), 7:6 (7:5), 6:1.

Рублёв 14 раз подал навылет, допустил три двойные ошибки и реализовал шесть брейк-пойнтов из 15. На счету его соперника семь эйсов, шесть ошибок на подаче и три брейка из восьми.

В матче четвёртого круга Рублёв сыграет с представителем Казахстана Александром Бубликом.

Как сообщало ИА Регнум, 6 июля Рублёв одержал победу над соотечественником Асланом Карацевым в матче второго круга Уимблдона. Встреча продолжалась 2 часа 52 минуты и завершилась со счётом 6:7 (4:7), 6:3, 6:4, 7:5.

3 июля в матче первого круга Рублёв обыграл австралийца Макса Пёрселла со счётом 6:3, 7:5, 6:4.