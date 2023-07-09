Анапа, Краснодарский край, 9 июля, 2023, 18:39 — ИА Регнум. В Чёрном море на побережье Анапы турист утонул во время шторма. Об этом 9 июля сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

«Да, погиб сегодня», — приводит агентство слова источника.

Как ранее сообщало ИА Регнум, власти Анапы продлили запрет на купание в море из-за сильного ветра и донного течения. Спасатели призвали жителей и гостей города отнестись к ситуации со всей серьёзностью и не подвергать жизнь и здоровье неоправданному риску.

Запрет на купание на пляжах Анапы был введён 8 июля. До этого штормовое предупреждение в связи с надвигающейся непогодой было объявлено в Краснодарском крае. Жителей и туристов предупредили о возможном формировании смерчей над морем.