Анапа, Краснодарский край, 9 июля, 2023, 12:39 — ИА Регнум. В Анапе второй день продолжает действовать запрет на купание из-за сильного ветра и донного течения, сообщила 9 июля мэрия города в своём Telegram-канале.

«Второй день из-за шторма и сильного донного течения на пляжах Анапы установлены красные флаги — это значит, что в воду заходить опасно», — отмечается в сообщении.

Спасатели призвали жителей и гостей Анапы отнестись к ситуации со всей серьёзностью и не подвергать жизнь и здоровье неоправданному риску.

Мэрия Анапы подчеркнула, что запрет может быть снят в любой момент, как только изменятся погодные условия и стихнет шторм.

Как передавало ИА Регнум, запрет на купание на пляжах Анапы был введён 8 июля. До этого штормовое предупреждение в связи с надвигающейся непогодой было объявлено в Краснодарском крае. Жителей и туристов предупредили о возможном формировании смерчей над морем. Так, очевидцы сообщили о смерче около Крымского моста.

В сочинском районе Хоста из-за сильных дождей потоком воды унесло десяток автомобилей. Погибших и пострадавших нет. Кроме этого, два дома оказались подтопленными — в четырёхэтажном доме по улице Кипарисовой затопило первый этаж, в доме на улице Шоссейной — цокольный.