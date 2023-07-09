Москва, 9 июля, 2023, 14:41 — ИА Регнум. В Запорожской области Вооружённые силы РФ уничтожили склад боеприпасов ВСУ. Об этом 9 июля сообщил официальный представитель Министерства обороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Пресс-служба Минобороны РФ

«В районе населённого пункта Задорожное Запорожской области уничтожен склад боеприпасов 228-го батальона логистики 9-го армейского корпуса ВСУ», — сказал Конашенков.

Также он отметил, что авиация, ракетные войска и артиллерия нанесли поражение 86 артиллерийским подразделениям ВСУ на огневых позициях, живой силе и военной технике в 109 районах.

Как сообщало ИА Регнум, ВСУ потеряли за сутки на южнодонецком и запорожском направлениях более 210 бойцов, включая иностранных наёмников. Также противник потерял четыре танка, три боевые машины пехоты, две бронемашины, боевую машину РСЗО «Град», два пикапа, две гаубицы Д-20 и одну «Мста-Б», самоходную гаубицу «Гвоздика», САУ М109 Paladin производства США.

Кроме того, склады боеприпасов ВСУ уничтожены в Карловке и Краматорске в ДНР.