Москва, 9 июля, 2023, 14:39 — ИА Регнум. Склады боеприпасов Вооружённых сил Украины (ВСУ) уничтожены в Карловке и Краматорске в Донецкой Народной Республике (ДНР), сообщил 9 июля на брифинге официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Андрей Рубцов/ТАСС

«В районах населённых пунктов Карловка и Краматорск Донецкой Народной Республики уничтожены склады боеприпасов 53-й и 115-й механизированных бригад ВСУ», — сказал он.

По словам Конашенкова, за сутки на донецком направлении уничтожено до 180 украинских военнослужащих и иностранных наёмников. По данным Минобороны на 8 июля, потери украинских сил на донецком направлении за сутки составили до 500 военных.

Также ВСУ на этом направлении за сутки потеряли четыре боевые бронированные машины, три автомобиля, боевую машину реактивной системы залпового огня RM-70 Vampire чешского производства, гаубицу «Мста-Б», а также самоходную артиллерийскую установку М109 Paladin производства США.

Всего за минувшие сутки, заявил Конашенков, украинские войска предприняли попытки наступательных действий на трёх направлениях: донецком, южнодонецком и краснолиманском. Все атаки отбиты.