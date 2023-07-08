ВСУ за сутки потеряли на донецком направлении до 500 военных
Минобороны: потери ВСУ за сутки на донецком направлении составили до 500 военных
Москва, 8 июля, 2023, 15:07 — ИА Регнум. Потери Вооружённых сил Украины (ВСУ) на донецком направлении за сутки составили до 500 военных. Такие данные на брифинге 8 июля привёл официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
По его словам, российские военные на этом же направлении отразили девять атак ВСУ.
«В ходе боевых действий потери противника за сутки составили до 500 украинских военнослужащих убитыми и ранеными», — сообщил он.
Также ВСУ за сутки на этом же направлении потеряли три танка, шесть боевых бронированных машин, четыре автомобиля, два пикапа, две самоходные артиллерийские установки М109 «Paladin» производства США, а также гаубицу Д-30.
Подразделения «Южной» группировки войск, добавил Конашенков, успешно отразили девять атак противника в районах населённых пунктов Дружба, Северное, Марьинка и Первомайское Донецкой Народной Республики (ДНР).
На территории республики был сбит украинский истребитель Су-27 17 беспилотников и шесть снарядов РСЗО HIMARS.
По данным Минобороны на 7 июля, в ходе боёв на донецком направлении ВСУ потеряли за сутки более 420 военных.