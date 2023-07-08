Москва, 8 июля, 2023, 15:07 — ИА Регнум. Потери Вооружённых сил Украины (ВСУ) на донецком направлении за сутки составили до 500 военных. Такие данные на брифинге 8 июля привёл официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Иван Шилов ИА Регнум

По его словам, российские военные на этом же направлении отразили девять атак ВСУ.

«В ходе боевых действий потери противника за сутки составили до 500 украинских военнослужащих убитыми и ранеными», — сообщил он.

Также ВСУ за сутки на этом же направлении потеряли три танка, шесть боевых бронированных машин, четыре автомобиля, два пикапа, две самоходные артиллерийские установки М109 «Paladin» производства США, а также гаубицу Д-30.

Подразделения «Южной» группировки войск, добавил Конашенков, успешно отразили девять атак противника в районах населённых пунктов Дружба, Северное, Марьинка и Первомайское Донецкой Народной Республики (ДНР).

На территории республики был сбит украинский истребитель Су-27 17 беспилотников и шесть снарядов РСЗО HIMARS.

По данным Минобороны на 7 июля, в ходе боёв на донецком направлении ВСУ потеряли за сутки более 420 военных.