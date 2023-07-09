Донецк, 9 июля, 2023, 10:34 — ИА Регнум. Экипаж вертолёта Ка-52 высокоточным оружием уничтожил бронетранспортёр ВСУ с экипажем на южнодонецком направлении. Соответствующие кадры 9 июля опубликовала пресс-служба Минобороны России.

Кадр из видео

По её данным, экипаж разведывательно-ударного вертолёта Ка-52 вскрыл выдвижение бронетехники ВСУ под прикрытием лесополосы. В результате высокоточным оружием был атакован бронеобъект.

«В результате точного попадания управляемой ракеты бронетранспортёр с экипажем полностью уничтожен», — говорится сообщении.

Как передавало ИА Регнум, на купянском направлении военнослужащие группировки войск «Запад» барражирующим боеприпасом «Ланцет» уничтожили артиллерийское орудие американского производства М-777.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3818484" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> Экипаж разведывательно-ударного вертолета Ка-52

Официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков 6 июля заявил, что российские войска ночью ударили высокоточным оружием по стратегическим резервам украинских сил, чем нанесли им существенный урон. Он уточнил, что ночью был нанесён удар высокоточным оружием большой дальности морского базирования по пунктам временной дислокации подразделений ВСУ и иностранных наёмников, местам хранения бронетанковой техники иностранного производства.