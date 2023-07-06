ВС России нанесли существенный урон резервам ВСУ высокоточным оружием
Минобороны России: ночной удар высокоточным оружием нанёс существенный урон резервам ВСУ
Москва, 6 июля, 2023, 14:20 — ИА Регнум. Российские войска ночью ударили высокоточным оружием по стратегическим резервам украинских сил, чем нанесли им существенный урон. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков 5 июля на брифинге.
Он уточнил, что ночью был нанесён удар высокоточным оружием большой дальности морского базирования по пунктам временной дислокации подразделений ВСУ и иностранных наёмников, местам хранения бронетанковой техники иностранного производства.
«Все назначенные объекты поражены. Цель удара достигнута», — сказал Конашенков.
Стратегическим резервам противника нанесён существенный урон, подчеркнул представитель Минобороны.
Как сообщало ИА Регнум, в минувшие сутки, по данным военного ведомства, украинские войска продолжили попытки наступательных действий на донецком, краснолиманском и купянском направлениях. Российские силы отбили атаки. Так, на донецком направлении противник потерял до 385 человек, а также танк, две гаубицы «Д-20» и две САУ Krab польского производства.