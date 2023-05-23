Премьер-министр России Михаил Мишустин прилетел в Китай. Посещение страны началось с Шанхая. Мишустин выступил на пленарном засадании Российско-китайского бизнес-форума, посетил институт нефтехимии китайской национальной нефтехимической корпорации Sinopec («Синопек»), провел встречу с президентом Нового банка развития БРИКС, экс-президентом Бразилии Дилмой Руссефф и пообщался с представителями российских деловых кругов.

Александр Астафьев/POOL/ТАСС Официальный визит премьер-министра Мишустина в КНР. Аэропорт Шанхая

Дмитрий Астахов/POOL/ТАСС Премьер-министр РФ Михаил Мишустин и вице-премьер Госсовета КНР Хэ Лифэн во время встречи. Шанхай. КНР

В Пекине, куда Мишустин прибыл 23 мая, у российского главы правительства запланирована встреча с председателем КНР Си Цзиньпином и недавно назначенным премьером Госсовета Китая Ли Цяном. По итогам встреч планируется подписание нескольких двусторонних соглашений.

Александр Астафьев/POOL/ТАСС Премьер-министр РФ Михаил Мишустин во время посещения Шанхайского научно-исследовательского института нефтехимии Китайского национальной нефтехимической корпорации Sinopec

Александр Астафьев/POOL/ТАСС Премьер-министр РФ Михаил Мишустин (второй слева), министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров, вице-премьер РФ — руководитель Аппарата правительства РФ Дмитрий Григоренко и вице-премьер РФ Александр Новак (справа налево) во время посещения Шанхайского научно-исследовательского института нефтехимии Китайского национальной нефтехимической корпорации Sinopec

Александр Астафьев/РИА Новости Михаил Мишустин во время посещения Шанхайского научно-исследовательского института нефтехимии Китайской национальной нефтехимической корпорации Sinopec

Председатель Си приглашал Мишустина в Китай ещё во время своего визита в Россию в конце марта — китайский руководитель просил прибыть как можно скорее для установления тесных связей с Ли Цяном, который тогда же, в марте, был назначен премьером Госсовета.

Дмитрий Астахов/POOL/ТАСС Премьер-министр РФ Михаил Мишустин на пленарном заседании Российско-Китайского бизнес-форума в конгресс-центре The Grand Walls. Шанхай. КНР

Дмитрий Астахов/РИА Новости Председатель правительства РФ Михаил Мишустин на пленарном заседании Российско-Китайского бизнес-форума в Шанхае

Пекин надеется, что визит правительственной делегации из России еще больше укрепит сотрудничество двух стран, обогатит гуманитарные и региональные обмены и «придаст мощный импульс восстановлению мировой экономики», отметил официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь.

Дмитрий Астахов/POOL/ТАСС Премьер-министр РФ Михаил Мишустин и президент Нового банка развития БРИКС Дилма Руссефф во время встречи. Шанхай. КНР

Дмитрий Астахов/РИА Новости Председатель правительства РФ Михаил Мишустин и президент Нового банка развития БРИКС Дилма Роуссефф во время беседы в Шанхае. КНР

В начале визита Мишустин обозначил ряд направлений для перспективного сотрудничества Москвы и Пекина. Среди них: производство гражданских беспилотников, судостроение и лесопромышленный комплекс. Премьер-министр также пообещал, что Россия продолжит поставки углеводородов на долгосрочной основе.

Дмитрий Астахов/РИА Новости Председатель правительства РФ Михаил Мишустин и заместитель министра иностранных дел КНР Ма Чжаосюй (справа) на церемонии встречи в аэропорту Пекина. КНР

Глава правительства напомнил и о переговорах Си Цзиньпина и президента России Владимира Путина, которые «дали новый импульс построению справедливой многополярной системы международных отношений». Он подчеркнул, что на сегодняшний день в российском инвестиционном «портфеле» находятся уже около 80 крупных проектов с общим объемом инвестиций свыше 165 млрд долларов.

Дмитрий Астахов/РИА Новости Председатель правительства РФ Михаил Мишустин и заместитель министра иностранных дел КНР Ма Чжаосюй (слева) на церемонии встречи в аэропорту Пекина. КНР

В ходе бизнес-форума член делегации, глава ВЭБ Игорь Шувалов выразил уверенность в том, что «Россия и Китай должны создать совершенно новую финансовую инфраструктуру», которая «необходима, чтобы поддерживать экономический и финансовый суверенитет России».