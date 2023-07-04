Вашингтон, 4 июля, 2023, 12:40 — ИА Регнум. Запад начал нервничать из-за того, что контрнаступление ВСУ измеряется не километрами, а метрами, это может пошатнуть поддержку союзников Украины при затягивании конфликта. Об этом сообщил телеканал CNN.

Global Look Press/ ZUMAPRESS.com/Sandro Maddalena

«Западные союзники Украины нервничают из-за того, что прогресс долгожданного контрнаступления Киева измеряется не километрами, а метрами», — сообщает телеканал.

Отмечается, что союзники Киева понимают, что без их помощи Украина не сможет одолеть Россию.

«Но более медленный, чем ожидалось, темп контрнаступления означает, что их поддержка может стать все более неустойчивой, если конфликт затянется», — отмечают журналисты.

Телеканал обратил внимание на то, что лидерам некоторых западных стран, в которых сейчас борются с высокой инфляцией и замедленными темпами роста, в ближайшее время придётся оправдать огромное количество ресурсов, которое было направлено на Украину, когда их собственные избиратели еле сводят концы с концами.

«Это может оказаться трудной задачей, если не будет большого успеха на поле боя», — сообщил телеканал.

Как передавало ИА Регнум, глава военного комитета Североатлантического альянса адмирал Роб Бауэр заявил, что украинская армия не получит истребители F-16 до завершения контрнаступления.

Бауэр также сказал, что обучение пилотов и техников ВСУ, обеспечение логистической организации для F-16 «невозможно до этого контрнаступления», а украинцам на передовой «крайне тяжело» продвигаться из-за минных полей.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что американские истребители, если Киев получит их, будут гореть в огне российских ракет так же, как и горят немецкие танки Leopard.

Министр обороны России Сергей Шойгу 3 июля заявил, что украинские власти по настоянию Запада требуют от командования ВСУ продолжать наступление, не считаясь с существенными потерями.