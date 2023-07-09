В ЕП спрогнозировали, кто станет жертвой кассетных бомб США на Украине
Депутат ЕП Уоллес: от поставок кассетных бомб Киеву сильнее всего пострадают украинцы
Брюссель, 9 июля, 2023, 05:27 — ИА Регнум. Депутат Европарламента Мик Уоллес считает, что поставки киевской армии кассетных снарядов в первую очередь навредят мирным жителям Украины.
Боеприпасы принесут людям ещё больше страданий, предупредил Уоллес.
«ООН должна вмешаться и остановить это безумие», — призвал в Twitter депутат и в очередной раз подчеркнул, что выгоду от войны получают только западные страны.
Как сообщало ИА Регнум, читатели Exxpress раскритиковали президента США Джо Байдена за принятое решение передать Украине кассетные боеприпасы.
Планируемые к поставке на Украину властями США кассетные боеприпасы являются старыми моделями, которые не срабатывают сразу в 14% случаев.
Против передачи Киеву кассетных боеприпасов выступили 19 американских конгрессменов.