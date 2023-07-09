Брюссель, 9 июля, 2023, 05:27 — ИА Регнум. Депутат Европарламента Мик Уоллес считает, что поставки киевской армии кассетных снарядов в первую очередь навредят мирным жителям Украины.

(сс) European Parliament Европарламент

Боеприпасы принесут людям ещё больше страданий, предупредил Уоллес.

«ООН должна вмешаться и остановить это безумие», — призвал в Twitter депутат и в очередной раз подчеркнул, что выгоду от войны получают только западные страны.

Как сообщало ИА Регнум, читатели Exxpress раскритиковали президента США Джо Байдена за принятое решение передать Украине кассетные боеприпасы.

Планируемые к поставке на Украину властями США кассетные боеприпасы являются старыми моделями, которые не срабатывают сразу в 14% случаев.

Против передачи Киеву кассетных боеприпасов выступили 19 американских конгрессменов.