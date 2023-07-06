Хельсинки, 6 июля, 2023, 17:19 — ИА Регнум. Финляндия ужесточит с 10 июля требования для въезда в страну российских бизнесменов, абитуриентов и владельцев недвижимости, сообщила 6 июля пресс-служба финского внешнеполитического ведомства на своём сайте.

Иван Шилов ИА REGNUM Финляндия

«Будут ужесточены ограничения для деловых путешественников, владельцев недвижимости и студентов. Новые ограничения вступят в силу 10 июля 2023 года в 00:00 и будут действовать до дальнейшего уведомления», — сказано в релизе.

В финском внешнеполитическом ведомстве уточнили, что бизнесменам будет разрешено въезжать только в Финляндию, то есть транзит в другие страны будет запрещён. Владельцы недвижимости должны будут обосновать пограничнику причины своего личного присутствия, а абитуриентам будет разрешено участвовать только в программах, ведущих к получению стипендии.

Как передавало ИА Регнум, 6 июля Россия объявила девять сотрудников посольства Финляндии в Москве и генконсульстве в Санкт-Петербурге персонами нон грата. Также принято решение с 1 октября отозвать согласие на деятельность генконсульства Финляндии в Санкт-Петербурге.

Президент Финляндии Саули Ниинистё в ответ пригрозила закрыть российское консульство в городе Турку. Вместе с тем, как заверили в финском МИД, посольство в Москве продолжит работу в обычном режиме.

Отношения Москвы и Хельсинки осложнились на фоне отказа Финляндии от заявленного ранее нейтралитета и стремления этой страны вступить в НАТО. Финские власти выслали нескольких российских дипломатов, а также с осени 2022 года затрудняют проведение банковских переводов для обслуживания посольства России в Хельсинки.