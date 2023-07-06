Хельсинки, 6 июля, 2023, 14:23 — ИА Регнум. Посольство Финляндии в России продолжит работу в обычном режиме после решения Москвы о высылке финских дипломатов, заявил 6 июля специалист министерства иностранных дел Финляндии по связям с общественностью Танели Добровольски.

Илья Питалев/РИА Новости

«Сокращение числа сотрудников, естественно, скажется на возможностях делегации. Представительства продолжат работу в обычном режиме в рамках имеющихся ресурсов», — сказал Добровольски, слова которого приводит телерадиокомпания Yle.

Как передавало ИА Регнум, 6 июля Россия объявила девять сотрудников посольства Финляндии в Москве и генконсульстве в Санкт-Петербурге персонами нон грата, а также с 1 октября отзывает согласие на деятельность генконсульства Финляндии в Санкт-Петербурге.

Отношения Москвы и Хельсинки осложнились на фоне отказа Финляндии от заявленного ранее нейтралитета и стремления этой страны вступить в НАТО. Финские власти выслали нескольких российских дипломатов, а также с осени 2022 года затрудняют проведение банковских переводов для обслуживания посольства России в Хельсинки.