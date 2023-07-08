Анкара, 8 июля, 2023, 17:21 — ИА Регнум. Турция не дала возможность желающим испортить отношения с Россией, заявил 8 июля турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган на митинге в городе Байбурте на северо-востоке страны.

Ukraine Presidency/Ukraine Presi/ Keystone Press Agency/globallookpress Реджеп Тайип Эрдоган

«Укрепляя наши отношения с Украиной, мы не дали возможность испортить наши отношения с Россией. С президентом России Владимиром Путиным поддерживаем тесный диалог», — приводит телеканал TRT его слова.

По словам президента Турции, Анкара с начала спецоперации на Украине проводит сбалансированную политику, поддерживая диалог и с Москвой, и с Киевом. «Мы заняли справедливую и взвешенную позицию. Мы не позволили так называемому военному лобби использовать нашу оппозицию для того, чтобы бросить нас в огонь», — подчеркнул он.

Как передавало ИА Регнум, 8 июля состоялись переговоры Эрдогана с его украинским коллегой Владимиром Зеленским. Переговоры длились один на один более 2,5 часа в Стамбуле. По итогу Эрдоган сказал журналистам, что, «без сомнения, Украина заслуживает членства в НАТО».

Также Эрдоган ожидает визита российского коллеги Владимира Путина в августе, предполагая, что продолжатся переговоры сторон об обмене военнопленными. Кроме того, он рассчитывает и на продление зерновой сделки.

Пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков позднее уточнил, что Путин пока не созванивался с Эрдоганом после его переговоров с Зеленским.