Анкара, 8 июля, 2023, 01:43 — ИА Регнум. Президент Турции Тайип Эрдоган заявил 8 июля, что ожидает визита российского коллеги Владимира Путина в августе, предполагая, что продолжатся переговоры сторон об обмене военнопленными.

Иван Шилов ИА REGNUM Эрдоган. Путин

Эрдоган сказал, что Турция продолжает вести переговоры и с Россией, и с Украиной по вопросам обмена пленными. Он также заявил, что в ближайшие два месяца президент России прибудет в Турцию.

«У нас вновь будет возможность в формате тет-а-тет обсудить тему обмена пленными. Я также продолжу поддерживать с ним переговоры по телефону в предстоящий период», — сказал турецкий лидер журналистам 8 июля после переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Как сообщало ИА Регнум, Эрдоган заявил после встречи с Зеленским, что Украина заслуживает стать членом НАТО.

Переговоры длились один на один более 2,5 часа в Стамбуле. По итогу Эрдоган сказал журналистам, что, «без сомнения, Украина заслуживает членства в НАТО».