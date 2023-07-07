Анкара, 8 июля, 2023, 00:58 — ИА Регнум. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил 8 июля после переговоров с украинским коллегой Владимиром Зеленским, что Украина заслуживает стать членом НАТО.

Иван Шилов ИА REGNUM Зеленский и Эрдоган

Встреча лидеров длилась более 2,5 часа в Стамбуле. По итогу переговоров Эрдоган сказал журналистам, что, «без сомнения, Украина заслуживает членства в НАТО».

«Наше искреннее желание — чтобы обе стороны конфликта вернулись к миру, несмотря на имеющиеся между ними разногласия», — добавил президент Турции.

Как сообщало ИА Регнум, 7 июля президент Украины прибыл в Турцию для встречи с главой республики Реджепом Эрдоганом.

Ключевая цель Зеленского в переговорах с Эрдоганом заключается в получении хотя бы устной поддержки по вступлению Украины в НАТО, чтобы перед саммитом в Вильнюсе получить положительный информационный повод, считает доцент департамента политологии Финансового университета при правительстве РФ, политолог Евгения Войко.