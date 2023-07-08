Москва, 8 июля, 2023, 14:45 — ИА Регнум. Соединённые Штаты обещают Киеву кассетные бомбы и манят Украину перспективой вступления в НАТО, реализация которой означает третью мировую войну, сообщил 8 июля заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев.

Виктор Антонюк/РИА Новости Фрагменты от кассетного боеприпаса ВСУ

«Сейчас он (президент США Джо Байден), исчерпав все ресурсы, обещает кассетные заряды и снова манит неонацистов в Киеве натовской перспективой, реализация которой означает третью мировую войну», — написал он в своём Telegram-канале.

По мнению Медведева, данное решение главы Белого дома может объясняться тремя причинами. Первая — это стремление США доминировать и ограничивать другие страны. Вторая — это то, что Байден «больной старик, пребывающий в тугой деменции, типа не ведает, что творит».

«А может, всё вообще иначе? Может, одержимый нездоровыми фантазиями умирающий дед просто решил красиво уйти, спровоцировав ядерный Армагеддон и прихватив с собой на тот свет половину человечества», — заключил Медведев.

Как сообщало ИА Регнум, ранее власти США объявили, что передадут Украине запрещённые международной конвенцией кассетные боеприпасы.

Официальный представитель ведомства генерал-лейтенант Игорь Конашенков заявил, что ВСУ стремятся убить как можно больше мирных жителей, если применяют такие боеприпасы.

По информации газеты The New York Times, более 14% кассетных боеприпасов, подготовленных к передаче Киеву, могут не разорваться при использовании. Бомбы останутся лежать на земле и будут представлять опасность для мирного населения.