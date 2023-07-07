Вашингтон, 7 июля, 2023, 22:37 — ИА Регнум. США обязали Киев протоколировать все случаи применения полученных ВСУ кассетных снарядов, получив гарантии, военные не будут их применять в районах с мирным населением. Об этом журналистов заверил официальный представитель Пентагона Патрик Райдер.

Иван Шилов ИА REGNUM США

Он подчеркнул, что правительство Украины предоставило письменные гарантии ответственного применения кассетных боеприпасов.

«Киев гарантировал, что они не будут использовать снаряды в городских условиях с гражданским населением, и что они будут протоколировать, где именно они используют данные снаряды», — сказал Райдер.

Как сообщало ИА Регнум, в минобороны США заявили о выделении нового пакета военной помощи армии Украины.

По сообщению пресс-службы Белого дома, в пакет помимо кассетных боеприпасов типа DPICM для артиллерии, войдут 32 БМП Bradley и столько же БТР Stryker. Также ВСУ получат от США системы ПВО Avenger и Stinger и 31 155-миллиметровую гаубицу.

Власти США 7 июля решили передать Киеву кассетные боеприпасы. Поставка боезарядов станет промежуточным вариантом на время наращивания производства в Соединённых штатах артиллерийских снарядов.

Постпред России при ООН Василий Небензя назвал это очередным шагом к эскалации.

Жёсткий ответ от Москвы последует после передачи Вашингтоном кассетных боеприпасов Киеву, заявил глава комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин.