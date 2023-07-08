Москва, 8 июля, 2023, 14:53 — ИА Регнум. Российские войска отразили атаку ВСУ на южнодонецком направлении, а также уничтожили диверсионно-разведывательную группу противника. Об этом сообщил 8 июля официальный представитель Министерства обороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

В ходе брифинга он уточнил, что в минувшие сутки группировка войск «Восток» ударами авиации, артиллерии и тяжёлых огнеметных систем отразила атаку противника на южнодонецком направлении у населённого пункта Урожайное в ДНР. В этом же районе уничтожена ДРГ противника.

На южнодонецком, донецком и краснолиманском направлениях противник продолжил безуспешные попытки наступления.

При этом на южнодонецком и запорожском направлениях ВСУ потеряли за минувшие сутки свыше 170 военнослужащих, три боевые бронированные машины, три автомобиля и один пикап. Российские военные также поразили самоходную гаубицу «Cezar» производства Франции, артиллерийскую систему М777 производства США, две гаубицы «Мста-Б», два орудия Д-20 и САУ «Гвоздика».

Как сообщало ИА Регнум, на запорожском направлении, по данным Минобороны, российские войска поразили скопления живой силы и техники ВСУ в районах населённых пунктов Пятихатки и Орехов. Кроме того, у города Орехова уничтожен склад боеприпасов ВСУ.