Вашингтон, 8 июля, 2023, 11:46 — ИА Регнум. Вероятность отказа кассетных боеприпасов, которые США намерены передать Украине, может превышать 14%. Неразорвавшиеся боеприпасы останутся лежать на земле и будут представлять опасность для мирного населения, пишет газета The New York Times (NYT).

Иван Шилов ИА REGNUM

Ранее Белый дом объявил, что Киев получит кассетные боеприпасы, доля неразорвавшихся элементов в которых не превышает 2,35%. Замминистра обороны США Колин Кал в ходе брифинга 7 июля сообщил, что к передаче готовятся снаряды, испытанные пять раз в 1998–2020 годах. Их название заскеречено.

Издание отмечает, что речь идёт, вероятно, о боеприпасах M864. Аналогичные им снаряды американские военные применяли в Ираке в начале 90-х годов. Те и другие боеприпасы имеют калибр 155 мм и содержат 72 небольших снаряда. Ранее в Пентагоне коэффициент неразорвавшихся снарядов в таких боеприпасов оценили как «неприемлемо высокий», выпускать их перестали ещё в 1996 году.

По словам отставного полковника армии США, бывшего сапёра Эла Восбурга, после стрельбы неразорвавшиеся снаряды могут быть разбросаны на площади до 20 миль (32,2 км). Население придётся предупредить об опасности.

«Необходимо будет приложить большие усилия, чтобы разминировать их, потому что их также нельзя перемещать», — добавил Восбург.

Кассетный боеприпас, разрываясь в воздухе, разбрасывает большое количество более мелких снарядов. Международный договор от 2008 года запрещает их передачу, накопление и применение. В число участников конвенции не входят Россия, Украина и США.

Как сообщало ИА Регнум, 7 июля советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан объявил, что кассетные боеприпасы будут переданы Украине. Он отметил, что из-за рисков для мирного населения при их использовании Вашингтон откладывал решение о передаче. Киев, подчеркнули в Белом доме, предоставил гарантии осторожного применения боеприпасов.

Президент США Джо Байден позднее заявил CNN, что решение было трудным, но оно принято на «переходный период» из-за нехватки у ВСУ других снарядов.

Российская сторона раскритиковала решение Вашингтона. По словам посла в США Анатолия Антонова, подобными действиями американцы приближают человечество к новой мировой войне. Это жест отчаяния из-за нежелания признать провал украинского «наступления». Официальный представитель МИД Мария Захарова напомнила, что полтора года назад США называли применение кассетных боеприпасов военным преступлением, а теперь передают их Украине. Ранее она заявила, что Москва не раз называла любые поставки вооружений киевскому режиму законной целью ВС РФ.