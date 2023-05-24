Москва, 24 мая, 2023, 19:21 — ИА Регнум. Из-за рекордных темпов потепления на Земле существуют риски затопления ряда территорий, и это не только островные государства, но и даже Санкт-Петербург. Об этом в беседе с корреспондентом ИА Регнум рассказал кандидат физико-математических наук Андрей Киселёв, главный научный сотрудник Главной геофизической обсерватории им. Воейкова, автор книги «Парадоксы климата».

Иван Шилов ИА REGNUM Санкт-Петербург

Так, специалист напомнил, что согласно исследованию ООН, пятилетка с этого и до 2027 года окажется самой тёплой за всё время наблюдений, а хотя бы один год из этого периода с огромной вероятностью превзойдёт все климатические рекорды по показателям тепла.

По словам климатолога, сложно с точностью сказать, станет ли именно лето 2023 года рекордно жарким.

«Речь не идёт о конкретных сроках, но с 2023 по 2027 год найдётся по крайней мере один год, который с огромной вероятностью превзойдёт все рекорды, и что вся эта пятилетка окажется самой тёплой за всё время наблюдений», — поделился Киселёв.

Климатолог отметил, что существует глобальный тренд на повышение температуры. Причём в России скорость глобального потепления выше примерно в 2,5 раза в сравнении со средней на планете. По словам Ковалёва, увеличение глобальной температуры в среднем на 1,1–1,2 градуса ведёт к деградации вечной мерзлоты — а 2/3 территории России являются вечной мерзлотой.

«Это подъём вод в Мировом океане, а значит, угроза некоторым землям быть затопленными. Это касается не только маленьких островных государств, но и прибрежных территорий и городов, например, Нидерландов, Венеции и Санкт-Петербурга. Мы наблюдаем повышение температуры с одной стороны, учащение погодных аномалий, и всё это в сумме — это наши реалии, к ним надо адаптироваться», — отмечает учёный.

Основными причинами, которые ведут к глобальному потеплению, Ковалёв называет антропогенный фактор, который действует постоянно — это выброс дополнительной массы парниковых газов в атмосферу за счёт человеческой деятельности, а также фактор Эль-Ниньо — аномальное повышение температуры воды в центре Тихого океана.

Ранее специалисты Всемирной метеорологической организации в докладе, опубликованном 17 мая, пришли к выводу, что в ближайшие пять лет на Земле продолжится глобальное потепление. Причиной станут парниковые газы и естественное явление Эль-Ниньо (тёплое течение Эль-Ниньо у берегов Перу). При этом учёные допускали, что в случае подъёма температуры на 5 градусов, столицу России могут перенести в Сибирь.

Как сообщало ИА Регнум, представитель входящей в ООН Всемирной метеорологической организации Клэр Нюллис заявила, что Земля в ближайшие годы столкнётся с новым распространением природного феномена Эль-Ниньо, который сопровождается согревающим эффектом. По её словам, данный феномен может вызвать всплеск температуры в мире.