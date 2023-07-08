Угледар, ДНР, 8 июля, 2023, 05:46 — ИА Регнум. Артиллерия группировки войск «Восток» на южнодонецком направлении нанесла огневое поражение по скоплениям боевиков ВСУ в районе Угледара — уничтожила технику и живую силу противника. Об успехах на фронтах СВО рассказали в Минобороны.

Иван Шилов ИА Регнум СВО

По словам начальника пресс-центра группировки «Восток» Олега Чехова, огнём гаубиц уничтожена автомобильная техника с националистами и минометный расчет в районе Золотой Нивы, два БМП в районе Нескучного.

Чехов добавил, что вертолёты армейской авиации сорвали попытки ротации украинских подразделений на позициях в районе восточнее Макаровки и северо-западнее Новодонецкого. Разбиты БТР, боевая бронированная машина и живая сила ВСУ.

Мотострелковые подразделения пресекли наступление пехоты в районе Работино и Лобкового — с потерями противник отступил.

«Уничтожена станция РЭБ в районе Новодаровки, самоходная гаубица «Акация» и буксируемая гаубица «Мста-Б» в районе Новоивановки, самоходная артиллерийская установка в районе Павловки, минометный расчет в районе Степногорска и пикап с националистами в районе Марфополь. Авиация нанесла огневое поражение по скоплениям боевиков в районе Жеребянки. Зенитным ракетным комплексом «Тор» сбит беспилотник «Валькирия», — добавил Олег Чехов.

Как сообщало ИА Регнум, на Украине в ночь на 8 июля в семи областях объявили воздушную тревогу.

На подлёте к Воронежу были сбиты два беспилотника. В Минобороны сообщили, что система противовоздушной обороны уничтожила на территории Новой Москвы четыре украинских БПЛА, ещё один был подавлен средствами радиоэлектронной борьбы.