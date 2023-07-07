Мелитополь, 7 июля, 2023, 17:33 — ИА Регнум. Российские военные отразили атаку противника и перешли в наступление на васильевском направлении, в районе села Пятихатки в Запорожской области. Об этом председатель общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил 7 июля РИА Новости.

Станислав Красильников/ТАСС

По его словам, на васильевском направлении идут активные бои. Подразделения ВС России отбили атаку украинских сил на поселок Жеребянки и начали контратаку.

Противника российские военные уничтожают при помощи миномётного огня и артиллерии. Они выдавливают с окраин в северной части села Пятихатки оставшуюся группу ВСУ в количестве примерно 60–70 боевиков, уточнил Рогов.

Он пояснил, что противника нужно отбросить от села Пятихатки, чтобы не дать ему попытаться захватить с этих позиций село Жеребянки. Оттуда открывается оперативный выход на Васильевку, Энергодар и Токмак. Пятихатки остаются под контролем российских сил.

Сёла Пятихатки и Жеребянки находятся к северо-востоку от города Васильевка, расположенного на берегу Каховского водохранилища в 55 км к югу от Запорожья.

Как сообщало ИА Регнум, с 4 июня ВСУ предпринимают попытки наступательных действий на южнодонецком, артёмовском и запорожском направлениях, на последнем они сконцентрировали основной удар. По данным Минобороны, за минувшие сутки на запорожском и южнодонецком направлениях противник потерял свыше 200 военнослужащих и несколько единиц техники. Поражение скоплению живой силы и техники ВСУ нанесено у населённого пункта Луговское, в районе города Орехов Запорожской области уничтожен склад боеприпасов. У села Одаровка сбит украинский штурмовик Су-25.