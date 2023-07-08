Вашингтон, 8 июля, 2023, 05:04 — ИА Регнум. Предоставленные Украине американские кассетные бомбы не отразятся на балансе сил в конфликте по причине недостатка опыта у офицеров и подготовки бойцов ВСУ. Об этом в статье для 19FortyFive написал подполковник армии США Дэниел Дэвис.

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

«Поставки кассетных боеприпасов, независимо от того, насколько они более смертоносны, чем стандартные 155-мм осколочно-фугасные снаряды, не изменят исход текущего наступления», — указал американский офицер.

Такого же мнения военный придерживается по истребителям F-16 и ракет большой дальности, которые могут быть предоставлены ВСУ в конце 2023 года.

Из личного опыта военный подтвердил мощность кассетных боеприпасов, но сами по себе они не поменяют ситуацию в украинском конфликте. Украинцы не смогут воспользоваться преимуществом такого оружия из-за недостатка времени для оснащения общевойсковых формирований и опыта, добавил Дэвис.

Как сообщало ИА Регнум, в США при принятии решения о передаче Украине кассетных боеприпасов учли нехватку в собственных арсеналах некассетных снарядов. Украина предоставила гарантии использования этих боеприпасов на своей территории, минимизируя риски для собственного населения, заявили в Белом доме.

Президент США Джо Байден считает, что кассетные боеприпасы помогут Украине в контрнаступлении, но решение об их поставках принималось трудно.

Россия даст жёсткий ответ на поставки США кассетных боеприпасов Киеву, заявил глава комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин. Сенатор выразил надежду, что международное сообщество оценит ситуацию, которая становится всё более тревожной и вызывает из-за непонятных абсолютно здравому смыслу решений Вашингтона и руководства НАТО.