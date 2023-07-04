Москва, 4 июля, 2023, 08:41 — ИА Регнум. Средства ПВО уничтожили на территории Новой Москвы четыре украинских БПЛА, ещё один подавлен средствами радиоэлектронной борьбы, сообщили в Министерстве обороны РФ.

Известия/Александр Полегенько

«Сегодня утром пресечена попытка киевского режима осуществить террористическую атаку пятью беспилотными летательными аппаратами по объектам на территории Московской области и Новой Москвы», — сообщили в российском оборонном ведомстве.

Там добавили, что четыре БПЛА на территории Новой Москвы уничтожены средствами ПВО. Ещё один беспилотник был подавлен средствами РЭБ и потерпел крушение на территории Одинцовского района.

В результате атаки пострадавших и разрушений нет, заключили в министерстве.

Как сообщало ИА Регнум, ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что ВСУ совершили попытку атаки беспилотников в Новой Москве и Московской области. Жертв и пострадавших нет, экстренные службы работают на местах произошедшего.

В целях безопасности из аэропорта Внуково временно перенаправлена часть рейсов, уточнил Собянин.