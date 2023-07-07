Воронеж, 8 июля, 2023, 00:30 — ИА Регнум. На подлёте к Воронежу были сбиты два беспилотника. Об этом в своём Telegram-канале 8 июля сообщил губернатор области Александр Гусев.

Сергей Золотых Воронеж

Он уточнил, что дроны были выявлены и уничтожены средствами ПВО. Глава Воронежской области заверил, что из-за инцидента никто не пострадал, разрушений нет.

Гусев держит обстановку на личном контроле.

Как сообщало ИА Регнум, утром 4 июля в районе Кубинки Московской области упал беспилотник самолётного типа. Его падение произошло на территории одного из военных объектов.

В Минобороны сообщили, что система противовоздушной обороны уничтожила на территории Новой Москвы четыре украинских БПЛА, ещё один был подавлен средствами радиоэлектронной борьбы.

Украинские военные снова попытались совершить теракты с применением беспилотников в Москве и Московской области, без сомнения, не без помощи США и НАТО, заявили в МИД России.