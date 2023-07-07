Москва, 7 июля, 2023, 19:01 — ИА Регнум. Индексация утилизационного сбора на новые импортные легковые автомобили, грузовики и автобусы повысит экономическую самостоятельность России, считает первый зампред комитета Госдумы по экономической политике Николай Арефьев (КПРФ). Об этом заявил 7 июля корреспонденту ИА Регнум.

«Я считаю, что для защиты российского рынка, это нужно делать, — сказал Арефьев. — Поскольку международное торговое пространство разрушено, можно не церемониться и индексировать. Дело в том, что у нас в 2023 году в 2,5 раза выросли продажи грузовиков на внутреннем и внешнем рынках. И растёт продажа собственных автомобилей. Я думаю, что чем самостоятельнее мы будем, тем лучше. Не думаю, что кто-то от этого пострадает. Но кому очень надо, заплатят повышенный утилизационный сбор. А кому достаточно закупить свои автомобили, будет покупать наши».

Арефьев подчеркнул, что индексация утилизационного сбора необходима для повышения эффективности собственного производства. Эта мера, как полагает парламентарий, будет способствовать импортозамещению, без которого российская экономика будет нежизнеспособна. Поэтому, как заявил депутат, он одобряет эту индексацию.

«Чем выше утилизационный сбор, тем дороже будет импортный автомобиль. Значит, у кого мало денег, уже не сможет покупать иномарки. А будет покупать наши», — подытожил он.

Ранее ИА Регнум сообщало, что с 1 августа 2023 года утилизационный сбор на легковые и лёгкие коммерческие автомобили, грузовики и автобусы будет проиндексирован. Речь идёт о сборе на ввоз юрлицами импортных автомашин — как новых, так и с пробегом. При этом индексация не затронет физлиц, которые ввозят автомобили с объёмом двигателя до 3 л для личного пользования.

По данным Минпромторга, в среднем ставка утильсбора повысится в 1,7-3,7 раза на легковые автомобили, в 2,5-3,4 раза — на легкие коммерческие автомобили, в 1,7 раза — на грузовые автомобили. Для автобусов ставка вырастет в среднем в 2,2-4,8 раза, для электробусов — в 8,7 раза.