Лондон, 6 июля, 2023, 07:22 — ИА Регнум. В случае установления нового рекорда среднемировой температуры человечеству грозит смертельный приговор. Своим мнением в беседе со Sky News поделилась климатолог из Института изменения климата и окружающей среды Грэнтэма при Имперском колледже Великобритании Фридерике Отто.

Global warming Глобальное потепление в представлении художника

«Это не та веха, которую мы должны праздновать. Это смертный приговор для людей и экосистем», — сказала она.

Издание приводит данные Национального центра экологического прогнозирования США о том, что средняя температура на планете 3 июля достигла 17,01 °C. Предыдущий рекорд в 16,92 градуса был зафиксирован в августе 2016 года.

Автор публикации ссылается также на ООН, которая в 2023 году предупреждала о росте глобальных температур в связи с изменением климата и связанного с фазами океанского течения природного явления Эль-Ниньо. Так, при Ла-Нинье тепло из атмосферы уходит в океан, а при Эль-Ниньо поток идёт в атмосферу.

Как сообщало ИА Регнум, 17 мая Всемирная метеорологическая организация ООН в климатическом прогнозе объявила, что на Земле из-за парниковых газов и явления Эль-Ниньо одно лето из следующих пяти окажется самым жарким за всю историю наблюдений. Среднегодовая приповерхностная температура Земли за этот период будет более чем на полтора градуса выше доиндустриального уровня, заявили в организации. Вероятность такого развития событий — 66%.

Климатолог Алексей Кокорин предположил, что климатическими мигрантами к концу нынешнего столетия станет треть жителей планеты — три миллиарда человек. Эта тенденция связана с прогнозируемыми изменениями климата.