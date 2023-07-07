Москва, 7 июля, 2023, 11:11 — ИА Регнум. Минувшей ночью в Москве был обновлён суточный рекорд самой высокой минимальной температуры воздуха. Об этом сообщил ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Михаил Леус в своём Telegram-канале.

Софья Сандурская/ТАСС

По его данным, ещё никогда, за всю историю наблюдений за погодой, ночь 7 июля не была такой тёплой.

«Минимальная температура воздуха на метеостанции ВДНХ составила +21,8°С, что на 0,7°С теплее прежнего достижения, установленного почти 70 лет назад, в 1954 году», — написал он.

Как передавало ИА Регнум, с 3 по 8 июля температура воздуха в Москве может подняться до +30 °C. Максимальная температура в начале недели составит плюс 22–27 градусов и с каждым днём по градусу будет расти — к концу рабочей недели столбики термометров поднимутся уже до плюс 25–30 градусов.

Всероссийский научно-исследовательский институт по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций сообщил, что аномальная жара с превышением нормы до 11°С может стать на текущей неделе причиной возникновения природных пожаров на Дальнем Востоке. Аномальная жара прогнозируется на Колыме и в Приамурье, в Якутии и на Камчатке, а также в Хабаровском крае.