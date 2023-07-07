Москва, 7 июля, 2023, 15:36 — ИА Регнум. Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок выступила против передачи Украине кассетных боеприпасов. Она отметила приверженность ФРГ конвенции о запрете применения боеприпасов данного типа, подписанной в Осло.

Иван Шилов ИА REGNUM Анналена Бербок

«Для нас, как подписавшей стороны, действует соглашение, заключённое в Осло», — приводит её слова РИА Новости.

Решения о поставках Украине кассетных боеприпасов страны НАТО будут принимать самостоятельно, у альянса единой позиции нет, ранее заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг в ходе пресс-конференции.

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Военный эксперт, главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко считает, что Читайте также: США и Европейский союз продолжат политику поставки на Украину всё более и более смертельных вооружений.