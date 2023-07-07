Брюссель, 7 июля, 2023, 15:34 — ИА Регнум. Решения о поставках Украине кассетных боеприпасов страны НАТО будут принимать самостоятельно, у альянса единой позиции нет. Об этом генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил 7 июля на пресс-конференции.

Patrick Pleul/Global Look Press

Он отметил, что у НАТО как альянса нет позиции по конвенции о кассетных боеприпасах. Одни члены организации подписали конвенцию, другие — нет.

«Решение по поставкам оружия и боеприпасов Украине — за отдельными членами, это должны решать правительства, а не НАТО как альянс», — сказал Столтенберг.

Генсек НАТО также заявил, что страны альянса будут наращивать поставки Киеву артиллерийских боеприпасов. Украине уже отправлено беспрецедентное количество различных типов боеприпасов, альянс продолжает объявлять о поставках.

Эта работа должным образом координируется, добавил он и сообщил, что ВСУ нужны «тысячи снарядов каждый день». Поэтому союзники направляют Украине больше боеприпасов, запчастей, танков и систем ПВО.

По информации The New York Times, администрация президента США Джо Байдена согласовала поставки кассетных боеприпасов на Украину. Постпред России при ООН Василий Небензя назвал это очередным шагом к эскалации. В Белом доме позднее заявили, что вопрос рассматривается, но объявлений о таких поставках пока нет.

Главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко заявил ИА Регнум, что США фактически приняли решение поставить Украине запрещённые в ряде стран кассетные боеприпасы. Он уверен также, что США будут поставлять Украине все виды вооружений, весь имеющийся арсенал, кроме тактического ядерного оружия. По его словам, остановить подобные поставки какими-либо заявлениями Россия не сможет, нужны активные действия по разгрому противника.

Руководитель Бюро военно-политического анализа Александр Михайлов отметил, что самая большая проблема кассетных боеприпасов в том, что от их применения гибнет множество мирных людей.