Вашингтон, 6 июля, 2023, 16:13 — ИА Регнум. США приняли решение о поставке Киеву кассетных боеприпасов, о чём будет объявлено в ближайшее время. Об этом 6 июля пишет газета The New York Times.

Иван Шилов ИА REGNUM Поставка вооружения киевскому режиму

По информации издания, администрация президента США Джо Байдена согласовала поставки кассетных боеприпасов на Украину. При этом отмечается, что представитель американской администрации подтвердил сведения о таком шаге Вашингтона.

Ранее телеканал CBS сообщил, что власти США уже на этой неделе могут принять решение о возможной поставке Украине кассетных боеприпасов. Обсуждение этого вопроса связано с высокой потребностью ВСУ в снарядах на фоне наступления, которое продвигается медленнее, чем ожидалось.

Как передавало ИА Регнум, в Конгрессе США представители и Демократической, и Республиканской партий призывали администрацию президента Джо Байдена отправить кассетные боеприпасы Киеву.

Член комитета Госдумы по обороне Виктор Заварзин заявил, что Россия должна поднять вопрос в ООН о том, что США собираются поставить на Украину запрещённые боеприпасы.