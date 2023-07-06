СМИ сообщили о решении США поставить Киеву кассетные боеприпасы
NYT: США приняли решение о поставке Киеву кассетных боеприпасов
Вашингтон, 6 июля, 2023, 16:13 — ИА Регнум. США приняли решение о поставке Киеву кассетных боеприпасов, о чём будет объявлено в ближайшее время. Об этом 6 июля пишет газета The New York Times.
По информации издания, администрация президента США Джо Байдена согласовала поставки кассетных боеприпасов на Украину. При этом отмечается, что представитель американской администрации подтвердил сведения о таком шаге Вашингтона.
Ранее телеканал CBS сообщил, что власти США уже на этой неделе могут принять решение о возможной поставке Украине кассетных боеприпасов. Обсуждение этого вопроса связано с высокой потребностью ВСУ в снарядах на фоне наступления, которое продвигается медленнее, чем ожидалось.
Как передавало ИА Регнум, в Конгрессе США представители и Демократической, и Республиканской партий призывали администрацию президента Джо Байдена отправить кассетные боеприпасы Киеву.
Член комитета Госдумы по обороне Виктор Заварзин заявил, что Россия должна поднять вопрос в ООН о том, что США собираются поставить на Украину запрещённые боеприпасы.