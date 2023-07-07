Москва, 7 июля, 2023, 15:37 — ИА Регнум. Когда глава МИД Германии Анналена Бербок заявляет, что Россия останется угрозой миру и безопасности на европейском континенте, то так она выражает в первую очередь позицию не только немецких властей, но и американских, которые используют бандитские приёмы для запугивания европейцев. Такую точку зрения в беседе с ИА Регнум озвучил член комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России Олег Матвейчев.

Иван Шилов ИА REGNUM Анналена Бербок

Ранее глава немецкого МИД Анналена Бербок в статье для британской газеты The Guardian высказала мнение, что Россия останется угрозой миру и безопасности на европейском континенте. Министр иностранных дел Германии призвала европейские страны создать специальную стратегию безопасности по противодействию Москве.

По мнению депутата Матвейчева, такие высказывания главы немецкого МИД ожидаемы, но в них очевидно прослеживается тактика запугивания европейских народов.

«Это известные бандитские приёмы из 90-х, типичные слова для тех, кто выполняет грязную работу для американцев по кошмариванию европейцев. Запад ещё после Второй мировой войны так говорил про Советский Союз — что это якобы страна вдов и инвалидов, против которой нужно срочно создавать НАТО и обеспечивать заказами военно-промышленный комплекс США. И сейчас снова применяют эту совершенно бандитскую схему по отношению к Европе», — отметил Матвейчев.

Как пояснил депутат, Бербок под влиянием Вашингтона продолжает убеждать население Европы, что Россия — это якобы агрессор, а США, наоборот, — гарант мира и финансового благополучия. Но в такие моменты, как отметил Матвейчев, никто из западных политиков не старается упомянуть в своих размышлениях народ Донбасса, который подвергался нападениям и гнёту ВСУ под покровительством американцев.

С предсказуемостью озвученной Бербок позиции в отношении России согласился и немецкий политолог Александр Рар.

«После начала СВО Германия официально объявила о смене политики в отношении России, которая изменилась в критическую сторону. Поэтому госпожа Бербок озвучила не личную точку зрения, а правящих элит в Германии. По моему мнению, с Россией надо пытаться договариваться, но некоторые немецкие элиты считают это невозможным даже после завершения СВО», — рассказал Рар.

По словам политолога, соседи Украины — поляки, немцы, прибалты — действительно тревожно воспринимают положение своих государств. Опасения связаны с огромной мощью российских войск, против которых бессильна многочисленная западная техника.

«В Европе осознают, что у России одна из самых мощных армий в мире. И в Германии действительно есть те люди, которые всерьёз думают, что русский солдат может снова зайти в Берлин. Отсюда такие заявления Бербок», — отметил немецкий политолог.

Как сообщало ИА Регнум, ранее Бербок заявила, что если третьи страны будут поставлять России оружие или товары военного назначения, то это можно приравнять к их участию в конфликте на Украине. Бербок призвала мировые страны не поддерживать специальную военную операцию России на территории Украины, добавив, что западные страны продолжат передавать артиллерию и боеприпасы руководству киевского режима.

Ранее глава немецкого МИД заявляла, что правление президента РФ Владимира Путина угрожает безопасности Украины до тех пор, пока российский лидер не развернёт свою политику на 360 градусов. После этих слов жители Германии назвали министра иностранных дел страны глупой, предложили ввести для политиков тестирование на IQ и задумались о том, как долго ещё Бербок будет занимать свою должность, позоря ФРГ.

Представитель МИД России Мария Захарова, в свою очередь, высказала мнение, что безопасность Германии находится под угрозой до тех пор, пока Бербок «не выучит хотя бы один школьный предмет».