Москва, 7 июля, 2023, 14:05 — ИА Регнум. Одна из причин рекордного дефицита кадров, который в России зафиксировали эксперты Института народнохозяйственного прогнозирования РАН, это демографические проблемы. Об этом корреспонденту ИА Регнум 7 июля заявил член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Михаил Тарасенко («Единая Россия»).

Иван Шилов ИА REGNUM

По его словам, дефицит кадров — это тревожные симптомы, но трагедию делать из этого не надо. Хотя рабочих рук не хватает, но, с другой стороны, активно идёт автоматизация процессов производства. Иными словами, столкнувшись с нехваткой рабочих рук, работодатели будут вынуждены вкладывать всё больше средств в повышение производительности труда за счёт его механизации.

Кроме того, он предположил, что в условиях дефицита кадров будут расти заработные платы, причём сильнее всего в тех сегментах, которые связаны с оборонными предприятиями.

В то же время резкого всплеска трудовой миграции, по мнению Тарасенко, ждать не стоит.

В свою очередь, Лариса Смирных, профессор, заместитель заведующего лабораторией исследований рынка труда факультета экономических наук ВШЭ, тоже считает, что заработные платы в России могут вырасти.

«Есть вакансии, которые закрываются с особым трудом. Например, в IT-сфере. И у людей, занятых в этом сегменте, конечно, наверняка будет рост доходов», — сказал она.

Кроме того, она обратила внимание на высокую долю ручного труда в российской экономике и согласилась с тем, что решать ситуацию следует за счёт механизации и автоматизации многих рабочих процессов.

В такой ситуации, по её мнению, власти страны должны запустить программу по повышению технической вооружённости труда. То есть правительство должно поддерживать те предприятия, которые будут внедрять новые технологии, средства механизации, автоматизации, информационного обеспечения. Это могут быть и налоговые льготы, и прямое финансирование отдельных предприятий, и льготы по кредитам.

«Не стоит думать, что рынок сам всё отрегулирует», — подчеркнула Смирных.

Есть мнение, что в настоящее время на российском рынке труда сложилась уникальная за последние 30 лет ситуация — максимальный дефицит рабочей силы и минимальный уровень инфляции. Об этом корреспонденту ИА Регнум заявила Людмила Иванова-Швец, доцент кафедры Торгово-промышленной палаты РФ «Управление человеческими ресурсами» РЭУ им. Г. В. Плеханова.

«Дефицит рабочей силы ощущался и раньше, но сейчас ситуация усугубилась тем, что существенно вырос спрос на работников промышленных предприятий и инженерно-технический персонал, а мы знаем, что последние десятилетия спрос только сокращался», — констатировала Иванова-Швец.

Она подчеркнула, что при повышении спроса на рабочую силу неизбежно будут расти и заработные платы. Между тем дефицит кадров, по её мнению, пока продолжит усиливаться.

Ранее Институт народнохозяйственного прогнозирования РАН провёл опрос, который показал, что в России до 50% выросло количество предприятий испытывающих нехватку кадров. Такой рост стал рекордным за всю историю наблюдений. В избытке рабочих рук признались чуть больше 1,5% респондентов.

Эти выводы отчасти подтверждаются и данными службы исследований hh.ru, о которых ранее сообщало ИА Регнум. В мае 2023 года в РФ на одну актуальную вакансию приходится всего 3,6 активных резюме, что, по мнению аналитиков, свидетельствует о серьёзном дефиците кадров. Сильнее всего работодатели заинтересованы в привлечении линейного и массового персонала, а также синих воротничков — представителей рабочих, производственных профессий.

Что касается уровня безработицы в России, то по итогам мая 2023 года он опустился до 3,2%, обновив таким образом исторический минимум.