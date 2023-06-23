Москва, 23 июня, 2023, 12:43 — ИА Регнум. Служба исследований hh.ru, крупнейшей платформы онлайн-рекрутинга в России, проанализировала соотношение активных резюме и вакансий. По данным за май 2023 года, в России на одну актуальную вакансию приходится всего 3,6 активных резюме, что говорит о серьезном дефиците кадров. Важно, что еще в марте 2023 года на одну вакансию в регионе приходилось 4,5 резюме — то есть, конкуренция компаний за работников обострилась.

hh.ru Среди российских компаний обострилась конкуренция за работников

«Топ-менеджеры некоторых компаний до сих пор думают, что проблемы большого рынка труда их не касаются, а все эти «дефициты» и «безработицы» — история про космические корабли. Однако сейчас такая ситуация на рынке, когда каждая компания должна смотреть за тем, что происходит вокруг. Если ваши конкуренты за персонал начали активно размещать вакансии с хорошими условиями и зарплаты в них соответствуют рыночным (или даже выше), значит, внимания к вашей компании будет меньше. Это очень простая логика, потому что людей на рынке труда больше не становится», — комментирует Наталья Данина, главный эксперт hh.ru по рынку труда, руководитель направления клиентской эффективности.

Добавим, что структура спроса на рынке труда неоднородна. Больше всего работодатели заинтересованы в привлечении линейного и массового персонала, а также синих воротничков — представителей рабочих, производственных профессий. В сумме это 74% от всех вакансий на hh.ru. Причем уровень конкуренции среди работодателей выше всего в наиболее дефицитных сферах: «Рабочий персонал», «Строительство и недвижимость», «Продажи», «Производство», «Транспорт и логистика».

В текущих условиях компаниям важно быть в курсе основных изменений и трендов рынка труда. Для этого можно воспользоваться аналитическими онлайн-сервисами от hh.ru — «Люди в цифрах» и «Банк данных заработных плат». Они помогут проанализировать активность конкурентов в поиске сотрудников, оценить ситуацию по той или иной позиции, сделать обзор предлагаемых, ожидаемых и фактических заработных плат. Все эти данные можно посмотреть в динамике.

Реклама. ООО «Хэдхантер». ИНН: 7 718 620 740. ОГРН: 1 067 761 906 805. Erid: LjN8KXcjp