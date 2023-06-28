Москва, 28 июня, 2023, 20:37 — ИА Регнум. Уровень безработицы в России по итогам мая 2023 года снизился до 3,2%. Об этом говорится в отчёте Росстата, опубликованном на сайте ведомства.

Артем Геодакян/ТАСС Центр занятости

«Уровень безработицы населения в возрасте 15 лет и старше в мае 2023 года составил 3,2% (без исключения сезонного фактора)», — сообщили в Росстате.

Всего в мае в стране безработными числились 2,4 млн человек, из которых 0,9 млн проживают в сельской местности и 1,5 млн — в городах. Среди мужчин безработица ниже, чем среди женщин — 3% против 3,4%. Почти каждый пятый (19,1%) нетрудоустроенный россиянин моложе 25 лет.

Средняя продолжительность поиска работы в отчётном периоде среди женщин составила 5,8 месяца, среди мужчин — шесть месяцев. Средний возраст безработных по стране составил 37,7 года.

Как сообщало ИА Регнум, ранее вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что в апреле 2023 года уровень безработицы снизился до 3,3%. Она подчеркнула, что этот показатель стал новым историческим минимумом для страны.

Служба исследований платформы рекрутинга hh.ru в мае сообщила, что в компаниях обострилась конкуренция за работников. Специалисты зафиксировали наибольший дефицит кадров в категориях «Рабочий персонал», «Строительство и недвижимость», «Продажи», «Производство», «Транспорт и логистика».